Wird Biden auf die Wissenschaft hören?

Ron Paul

Der ehemalige Vizepräsident Joe Biden ist zwar nicht offiziell zum Sieger der Präsidentschaftswahlen 2020 erklärt worden, aber das hat ihn nicht davon abgehalten, eine Coronavirus-Task Force zu bilden. Die Task Force setzt sich aus Anhängern einer verstärkten Regierungskontrolle zusammen.

Eine Idee, die Biden und seine Task Force erwägen, ist ein vier- bis sechswöchiger landesweiter Lockdown. Die Unterstützung eines landesweiten Lockdowns würde jedoch gegen Bidens Wahlkampfversprechen verstoßen, “auf die Wissenschaft zu hören”. Die Beweise in Sachen Lockdowns sind so überwältigend, dass sogar die Weltgesundheitsorganisation (WHO) gezwungen ist, die Wahrheit zuzugeben:..