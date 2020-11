Wie in Russland über die Demonstration in Berlin berichtet wurde

Am Mittwoch hat die Polizei in Berlin eine bis dahin friedliche Demonstration gegen das Infektionsschutzgesetz mit Wasserwerfern und Tränengas aufgelöst. Während die deutschen Medien eine wahre Propaganda-Welle zur Unterstützung dieser Maßnahmen angestoßen haben, wurde in Russland so berichtet, wie man es sich wünscht: Objektiv und sachlich.

Ich habe gestern bereits darüber berichtet, wie absurd und propagandistisch der Spiegel über die Ereignisse in Berlin berichtet hat. Während der Spiegel bei Demonstrationen in Minsk schon bereit stehende – aber nicht eingesetzte – Wasserwerfer als Drohung gegen Demonstranten bezeichnet, redet er den Einsatz von Wasserwerfern in…..