Ich rede gerade mit vielen Menschen. Alle wundern sich gerade irgendwie. Sind verwirrt, verunsichert. Jeder ahnt, dass da was Komisches läuft. Aber kaum jemand will es dann wirklich so genau wissen. Lieber im Hamsterrad abgelenkt sein. Alles soll so bleiben, wie es ist und man hofft, dass, wenn wir alle nun etwas brav sind, alles schon nicht so schlimm kommen wird, und dass wir dann wieder unsere Freiheit zurückbekommen. Werden wir aber nicht, liebe Mitbürger. Hier wird gerade eine, wenn nicht die krasseste Umwälzung in der Menschheitsgeschichte vorgenommen. Einige “frei Denkende” erwähnen die Johannes-Offenbarung, was meiner Meinung tatsächlich zutreffender ist, als viele selbsternannte, atheistische, “rationale” Vertreter zugeben würden.

Nüchterner betrachtet lassen sich alle Fragen nach dem “Warum und Was?” mit dem “Great Reset” des World Economy Forums……