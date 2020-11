Großbritannien entwickelt eine QR-Code-System mit dem nun geimpfte Personen zu Veranstaltungen zugelassen werden

Die britische Regierung entwickelt derzeit ein System, um COVID-geimpfte Menschen mit QR-Codes auf ihrem Telefon zu versehen, die sie vorzeigen müssen, um an Sportveranstaltungen, Konzerten und anderen großen Versammlungen teilnehmen zu können.

“Die eindeutigen Codes würden nur denjenigen gegeben werden, die gegen das Coronavirus geimpft sind, und zwar nach Plänen, die von den Ministern erwogen werden, um zu signalisieren, dass sie an großen Versammlungen teilnehmen können, die derzeit als ‘hohes Risiko’ gelten”, berichtet die Daily Mail.

Der Bericht, der aus regierungsnahen Quellen stammt, stellt auch fest, dass “denen, die sich weigern, die Impfung gegen das Covid-19-Virus zu erhalten, im Rahmen derselben Vorschläge wahrscheinlich der Zutritt zu den Veranstaltungsorten verweigert würde”.

Eine Quelle schlug vor, dass die Zuschauer der für nächstes Jahr geplanten Olympischen Spiele in Tokio alle geimpft werden müssen, bevor sie an den Veranstaltungen teilnehmen dürfen, was darauf hindeutet, dass der Druck für ein solches System weltweit besteht.

“Ich glaube, es gibt viele Leute, die es für eine logische Erweiterung halten, und viele Leute sind daran interessiert”, wurde die Quelle zitiert.

Die Quelle fügte hinzu, dass der Schritt als “eine Möglichkeit zur Öffnung der Gesellschaft” angesehen wird.

Der Plan zeigt auf, das “jene Menschen, die eine Impfungen erhalten haben, eine Art QR-Code oder eine Art Immunitätszertifikat tragen, das dies anzeigt”.

Regierungsbeamte haben bereits früher signalisiert, dass das System in die viel beschimpfte “Track-and-Trace”-App des NHS integriert werden könnte.

Gesundheitsminister Matt Hancock, der sich diese Woche erneut weigerte, eine Impfpflicht für alle britischen Bürger auszuschließen, kündigte zuvor an, dass “Immunitätspässe” für diejenigen eingeführt werden könnten, die Antikörper gegen das Virus haben, so dass sie an der Gesellschaft teilhaben können.

Quelle: Britons vaccinated against Covid ‘may get QR codes on their mobile phones to allow them into football matches’

