Die Lüge kommt zuerst, ihre Entlarvung holt nie auf

Ich beginne mit drei außenpolitischen Rätseln:

Was ist der Unterschied zwischen Augusto Pinochet und Bashar al Assad?

Der eine – ist ein monströser Diktator, der sein eigenes Volk tötete.

Der andere ist ein gewählter Präsident, den wir zu stürzen versuchen.

Was ist der Unterschied zwischen El Marro und Nicolas Maduro?

Der eine – ein ist großer Drogenhändler

Der andere ist ein gewählter Präsident, den wir zu stürzen versuchen.

Was ist der Unterschied zwischen Evo Morales und Jeffrey Epstein?

Der eine ist ein Menschenhändler

Der andere ist ein gewählter Präsident, den wir zu stürzen versuchen.



Die drei Rätsel oben machen den Sinn dieses Essays deutlich. Die Lüge steht an erster Stelle. Die Entlarvung wird sie vielleicht nie einholen.

Assad

Der typische Amerikaner, wenn er überhaupt etwas über Bashar Al Assad weiß, weiß, dass er sein eigenes Volk vergast. Wenn Sie natürlich nachschlagen….

