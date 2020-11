Der schockierende Grund, warum der Coronavirus-Impfstoff von Pfizer bei -70C gelagert werden muss, ist weil er experimentelle Nanotech-Komponenten enthält, die noch NIE zuvor in Impfstoffen verwendet wurden

Sie sehen die Berichte überall in den Nachrichten: Der neue Coronavirus-Impfstoff von Pfizer muss bei -70C (-94F) gelagert werden, was viel kälter ist als am Nordpol. Wird er nicht bei dieser Temperatur gelagert, beginnen sich seine Inhaltsstoffe zu zersetzen, und er wirkt nicht mehr. Gegenwärtig behauptet Pfizer ohne Beweise, dass sein Impfstoff “zu 90% wirksam” ist. Aber diese Behauptung ist kaum mehr als Firmenpropaganda, die darauf abzielt, die Aktienkurse durch falsche Prognosen in die Höhe zu treiben.

Aber warum müssen diese Impfstoffe überhaupt bei -70°C gehalten werden?

Die Antwort, so stellt sich heraus, liegt darin, dass sie potenziell gefährliche Inhaltsstoffe enthalten, die noch nie zuvor in Impfstoffen verwendet wurden.

Wie die Children’s Health Defense in einem Artikel vom 6. August erklärte, “mRNA-Impfstoffe, die in klinischen Studien mit Covid-19 getestet werden, darunter auch der Moderna-Impfstoff, beruhen auf einem nanopartikelbasierten “Trägersystem”, das eine synthetische Chemikalie namens Polyethylenglykol (PEG) enthält”.

CHD erklärt weiter:

Die Verwendung von PEG in Arzneimitteln und Impfstoffen wird aufgrund der gut dokumentierten Inzidenz von unerwünschten PEG-bedingten Immunreaktionen, einschließlich lebensbedrohlicher Anaphylaxie, zunehmend kontrovers diskutiert.

Etwa sieben von zehn Amerikanern sind möglicherweise bereits für PEG sensibilisiert, was zu einer verminderten Wirksamkeit des Impfstoffs und einer Zunahme der unerwünschten Nebenwirkungen führen kann.

Wenn ein PEG-haltiger mRNA-Impfstoff für Covid-19 von der FDA zugelassen wird, wird der Anstieg der PEG-Exposition beispiellos sein – und möglicherweise katastrophal.

Moderne Dokumente und Veröffentlichungen zeigen, dass sich das Unternehmen der Sicherheitsrisiken im Zusammenhang mit PEG und anderen Aspekten seiner mRNA-Technologie sehr wohl bewusst ist, sich aber mehr um sein Endergebnis kümmert.

Lipid-Nanopartikel verursachen hyperinflammatorische Reaktionen im Körper, die zu schweren Reaktionen, Krankenhausaufenthalten und möglicherweise zum Tod führen

Warum werden LNPs (Lipid-Nanopartikel) in diesen Impfstoffen verwendet? CHD erklärt weiter:

LNPs “kapseln die mRNA-Konstrukte ein, um sie vor Abbau zu schützen und die zelluläre Aufnahme zu fördern” und zusätzlich das Immunsystem auf Touren zu bringen (eine Eigenschaft, die Impfstoffwissenschaftler zahm als “inhärente Adjuvans-Eigenschaften” der LNPs bezeichnen)

Mit anderen Worten, die LNPs sind Adjuvantien, d.h. sie sollen nach der Injektion beim Menschen eine hyperinflammatorische Reaktion hervorrufen. Dies geschieht in dem Bestreben, die Bildung von Antikörpern zu induzieren, die es dem Impfstoffhersteller dann ermöglichen, hohe “Wirksamkeits”-Raten zu beanspruchen, selbst wenn eben diese Adjuvantien schwere Nebenwirkungen verursachen.

Nach den jüngsten von Moderna durchgeführten Impfstoffversuchen traten bei 100% der menschlichen Probanden in der hochdosierten Impfstoffversuchsgruppe unerwünschte Reaktionen auf.

Quelle und mehr Details: The shocking reason why Pfizer’s coronavirus vaccine requires storage at -70C … because it contains experimental nanotech components that have NEVER been used in vaccines before