Demonstranten in der ganzen Slowakei gehen auf die Straße: “Die Regierung ist der Virus”

In mehreren Städten der Slowakei gingen am Dienstag, dem Tag des Kampfes für Freiheit und Demokratie, Menschen auf die Straße, um gegen die Corona-Politik der Regierung von Igor Matovic zu protestieren, die unter anderem ein Demonstrationsverbot verhängt hatte. In Trnava, wo der Premierminister lebt, war eine große Polizeitruppe auf den Straßen unterwegs. Die Demonstrationen fanden vor mehreren Regierungsgebäuden und dem Präsidentenpalast in der Hauptstadt Bratislava statt.

Die Menschen hielten Schilder mit Texten wie “Stoppt die diktatorische Regierung” und “Schützt die Verfassung” hoch. Sie scannten ‘Matovic ist der Virus’ und ‘Freiheit, Freiheit’. Es gab auch Leute mit Transparenten, die den Ministerpräsidenten mit Adolf Hitler und seine Regierung mit Faschisten verglichen. Einige Demonstranten trugen einen jüdischen Stern auf ihren Mänteln, als Hinweis auf die “Impfbescheinigungen”, die Sie später benötigen werden, um an der Gesellschaft teilhaben zu können.

Der Politiker Robert Fico (SMER) hielt eine Rede vor dem Nationalrat der Slowakischen Republik, dem Parlament der Slowakischen Republik. Er sagte, dass nur ein Referendum Veränderungen bringen kann und dass die Slowaken in einer besonderen Zeit leben, in der “wir für grundlegende Dinge kämpfen müssen, die mit Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zu tun haben”. Er sagte auch, dass “wir in die Irre geführt worden sind”.

Er räumte ein, dass er als ehemaliger Premierminister Fehler gemacht hat, und entschuldigte sich dafür. “Aber meine Regierungen haben die Demokratie nie untergraben”, betonte er. Fico bemerkte auch, dass die Politiker am Tag der Freiheit und Demokratie die Menschen nicht mit offenen Armen empfingen, sondern die Polizei hinter ihnen her schickten und Demonstrationsverbote verhängten.

Im vergangenen Monat stürmten Demonstranten mehrere Regierungsgebäude in der Slowakei, weil der Premierminister plant, alle Personen ab 10 Jahren auf das Coronavirus zu testen. Laut Medien sollen es alle “Neonazis und Hooligans” gewesen sein.

Slovakia🇸🇰

The largest protest since The Velvet Revolution in 1989! Thousands took to the streets of several Slovak cities to protest against the government and the pandemic restrictions.https://t.co/Rx33Jqvk1z pic.twitter.com/JYSayccvDX — Zol Neveri (@ZNeveri) November 17, 2020

Quelle: Tisíce ľudí protestovali proti vláde. Ulicu, kde býva Matovič, uzatvorili