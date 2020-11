Bill Gates warnt: 50% der Geschäftsreisen werden nie wieder zurückkommen

Bild: Bloomberg

Microsoft-Mitbegründer Bill Gates prophezeite am Dienstag auf der Dealbook-Konferenz der New York Times, dass Covid die Geschäftsreisen und das Büroleben für immer grundlegend verändern wird.

Gates sagte dem Dealbook-Redakteur und CNBC-Moderator Andrew Ross Sorkin: “meine Vorhersage ist, dass über 50% der Geschäftsreisen und über 30% der Tage im Büro verschwinden werden”.

“My prediction would be that over 50% of business travel and over 30% of days in the office will go away.” — @BillGates on post-pandemic working habits at the #Dealbook Online Summit https://t.co/U6hXArCenO pic.twitter.com/FF7DKm5AXG

