Bidens Übergangsteam für Verteidigung wird vom militärisch-industriellen Komplex finanziert

Bild: stripes.com

Eine Biden-Administration würde mehr fortdauernde Konflikte im Ausland bedeuten

Joe Biden enthüllte am 10. November 2020 eine Liste von Übergangsteams für die Abteilungen in seiner Verwaltung. Dave DeCamp von Antiwar.com bemerkte, dass das Übergangsteam des Biden-Pentagon aus 23 Personen besteht, “von denen viele aus kämpferischen Think Tanks stammen”.

Kathleen Hicks leitet das Team. Sie war zuvor im Pentagon unter der Obama-Regierung beschäftigt. Vor kurzem arbeitete Hicks am Center for Strategic and International Studies (CSIS), einem Think Tank für Außenpolitik, der Beiträge von Waffenherstellern wie Northrop Grumman, Boeing, Lockheed Martin und Raytheon erhält.

Darüber hinaus ist das CSIS auch Empfänger von Beiträgen von ausländischer Regierungen. Zu seinen größten Gebern gehören Japan, Taiwan, die Vereinigten Arabischen Emirate und die Vereinigten Staaten. Zwei weitere Personen, die für CSIS arbeiten, gehören dem Übergangsteam an. Konkret waren Andrew Hunter und Melissa Dalton während der Obama-Regierung im Pentagon beschäftigt.

CSIS-Analysten verfassen in der Regel Artikel, in denen eine aktivere Präsenz der USA im Ausland gefordert wird. Vor einigen Monaten war Hicks Mitautor eines Op-Ed in The Hill mit dem Titel “Pentagon-Aktion zum Rückzug aus Deutschland kommt unseren Gegnern zugute”, ein Artikel, der den Plan von Präsident Trump kritisierte, die Truppen in Deutschland zu reduzieren, was Biden möglicherweise rückgängig machen könnte. Deutschland steht seit Jahrzehnten unter amerikanischer Besatzung. Es ist jetzt eine Nation der Ersten Welt mit einer Regierung mit einem besonnenen Kopf, die mehr als fähig ist, sich selbst zu verteidigen. Das außenpolitische Establishment hat jedoch andere Pläne im Kopf und möchte lieber ein De-facto-Imperium im Ausland aufrechterhalten.

Zwei weitere Mitglieder des Übergangsteams arbeiteten zuvor im Center for a New American Security (CNAS). Susanna Blume war eine ehemalige Mitarbeiterin des Pentagon, und Ely Ratner diente von 2015 bis 2017 unter dem damaligen Vizepräsidenten Joe Biden als Stellvertreter für die nationale Sicherheit.

Das CNAS profitiert auch von großzügigen Spenden von Waffenherstellern, Großunternehmen und Regierungen. Im vergangenen Jahr erhielt der CNAS mindestens 500.000 Dollar sowohl vom US-Außenministerium als auch von Northrop Grumman. Zu den anderen hochkarätigen Spendern des CNAS gehören Facebook, Google, Lockheed Martin und Raytheon.

Alles in allem scheint die Regierung Biden eine weitere sumpfige Regierung zu sein. Da Biden mit der Verteidigungsindustrie verbunden ist, gibt es keinen Grund zu der Annahme, dass seine Außenpolitik weniger zurückhaltend sein wird als die von Trump.

Wenn die Wahl Bidens bestätigt wird, können Sie davon ausgehen, dass die USA zu ihrer üblichen neokonservativen/neoliberalen Programmierung zurückkehren werden. Trump hatte Douglas Macgregor nicht als Berater mit ins Boot geholt. Dasselbe kann man von einer zukünftigen Biden-Administration nicht sagen.

Quelle: Biden’s Defense Transition Team is Bankrolled by the Military Industrial Complex