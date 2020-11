WEF: “Wir wissen, dass diese Änderungen kommen und dauerhaft werden können.” – Blackout voraus?

In der Hochleistungspresse wird das Weltwirtschaftsforum als eine “Art unschuldige Vereinigung von Unternehmen und Großkonzernen” dargestellt, die nur Gutes für die Welt im Schilde führt. Kritik gegenüber dem WEF findet (so gut) wie nicht statt. Auch der “Große Neustart (Great Reset)” wird in der Hochleistungspresse nicht thematisiert, obwohl es DAS Schlüsselereignis ist, das die Zukunft der Menschheit prägen wird.

Interessant ist, dass das WEF vor Kurzem vor einer neuen Krise gewarnt hat, die “noch bedeutendere wirtschaftliche und soziale Auswirkungen als COVID19 (even more significant economic and social implications than COVID19)” haben wird:

Ich glaube, dass es eine weitere Krise geben wird. Sie wird einschneidender sein. Sie wird schwerwiegender sein als das, was wir mit COVID gesehen haben. Die Auswirkungen werden größer sein, und infolgedessen werden die wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen noch bedeutender sein. – Jeremy Jurgens, WEF Managing Director

(I believe that there will be another crisis. It will be more significant. It will be faster than what we’ve seen with COVID. The impact will be greater, and as a result the economic and social implications will be even more significant. – Jeremy Jurgens, Geschäftsführer des WEF)

Wir alle wissen, dass das erschreckende Szenario eines umfassenden Cyberangriffs die Stromversorgung, den Transport, die Krankenhausleistungen und unsere Gesellschaft insgesamt vollständig zum Erliegen bringen könnte, aber immer noch nicht ausreichend berücksichtigt wird. Die COVID-19-Krise würde in dieser Hinsicht als kleine Störung im Vergleich zu einem großen Cyberangriff angesehen werden. – Klaus Schwab, Founder WEF

(We all know, but still pay insufficient attention, to the frightening scenario of a comprehensive cyber attack could bring a complete halt to the power supply, transportation, hospital services, our society as a whole. The COVID-19 crisis would be seen in this respect as a small disturbance in comparison to a major cyberattack. – Klaus Schwab, Gründer des WEF)