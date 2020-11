Trump: “Ich habe die Präsidentschaftswahlen gewonnen”!

Am Montag behauptete Präsident Donald Trump, er habe die Wahlen 2020 gewonnen. In einer Reihe von Tweets verwies er in verheerender Weise auf die “Wahlsysteme der linksradikalen Herrschaft”. Obwohl die offiziellen Wahlergebnisse noch nicht bekannt sind, haben die Medien Joe Biden zum Sieger erklärt.

Sidney Powell, einer der Anwälte des Präsidenten, will, dass die CIA-Direktorin Gina Haspel gefeuert wird, weil sie Warnungen über die Wahlsoftware ignoriert hat. “Ich verstehe nicht, warum Reel immer noch für die CIA arbeitet. Sie sollte sofort entlassen werden”.

Wahlcomputer von Dominion Voting Systems wurden am Wahltag in mehreren Kippstaaten eingesetzt. Powell behauptet, mit mehreren Informanten gesprochen zu haben, die behaupten, dass die Software des Dominion verwendet wurde, um Millionen von Trump-Stimmen zu entfernen. Sie fügte hinzu, dass sie dies “auf viele mögliche Arten beweisen” könne, aber dass sie im Moment in der Öffentlichkeit nichts dazu sagen könne.

Trump fuhr fort zu schreiben, dass es so aussieht, als hätte Biden gewonnen, weil die Wahlen manipuliert wurden. Er fügte hinzu, er gebe seinen Verlust nicht zu, weil der demokratische Kandidat nur “in den Augen der falschen Nachrichtenmedien” gewonnen habe.

Trumps anderer Anwalt, Jay Sekulow, fordert eine Neuauszählung der Stimmen in allen Staaten, in denen die Software des Dominion eingesetzt wurde. Er wies darauf hin, dass die Software in einem Bezirk in Michigan Biden fälschlicherweise 6.000 Stimmen zuwies. “Wenn 30 Staaten diese Software benutzt haben, sollten Anwälte eine manuelle Nachzählung verlangen”, sagte er.

Der Präsident sagte auch, dass die “Computer-Pannen”, die einige Wahlbüros in wahre Schlachten erlebten, beweisen, dass die Demokraten versuchten, Stimmen zu stehlen.

I won the Election! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 16, 2020

Seit dem Wahltag haben mehr als 100 der 243 Angestellten des Dominion ihre LinkedIn-Profile entfernt.

