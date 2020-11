Menschen fliehen in Massen

Es ist für mich persönlich faszinierend, wie unser Computer drei Jahre im Voraus voraussagen konnte, dass der Immobilienbestand in den großen städtischen Zentren abnehmen und in den Vororten steigen würde, und sich dann plötzlich weit über das hinaus entwickelt, was selbst ich vor Jahren hätte ahnen können. Der Trend ist signifikant, und er hat sich von Los Angeles bis New York City und sogar in Europa vollzogen, da die Menschen aus London in die Vorstädte fliehen.

Nun wird in den Nachrichten bestätigt, dass in den letzten acht Monaten mehr als 300.000 New Yorker einen Exodus aus dem Big Apple begonnen haben. Stadtbewohner reichten vom 1. März bis zum 31. Oktober 295.103 Anträge auf Adressänderungen ein. Dies geht aus Daten hervor, die The Post vom US Postal Service im Rahmen eines Antrags nach dem Gesetz über die Informationsfreiheit erhielt (siehe NY Post).

Während der Herrschaft von Marcus Aurelius (161-180 n. Chr.) erreichte die Bevölkerungszahl Roms mit mehr als 1,4 Millionen ihren Höhepunkt. Es gab eine große Pest, bekannt als die Antoninische Pest (165-180 n. Chr.), die nach zeitgenössischen Quellen täglich 2.000 Menschen tötete. Dies war auch eine Zeit, in der sich das Klima ziemlich veränderte und es kalt wurde, und sogar Markus seine Kinder nach Rom zurückschickte, weil es in Nordeuropa viel zu kalt war, um es zu ertragen.

Marcus Aurelius (161-180 n. Chr.) starb 180 n. Chr., und Historiker sind sich einig, dass er einer der besten Kaiser in der Geschichte Roms war, was das Ende der Pax Romana markierte. Marcus’ Mitkaiser, Lucius Verus (161-169 n. Chr.), starb höchstwahrscheinlich an der Pest. Sein Sohn Commodus (176-192 n. Chr.) war ein Wahnsinniger und wurde schließlich ermordet. Er war seit 176 n.Chr. Mitkaiser und übernahm nach dem Tod seines Vaters die volle kaiserliche Macht. Die Bevölkerungszahl Roms erreichte ihren Höhepunkt während der Herrschaft von Marcus Aurel und begann zu schrumpfen, als die Menschen anfingen, aus Rom zu fliehen, zunächst wegen der Pest. Unter der Herrschaft von Commodus, der die ehemaligen Anhänger seines Vaters verfolgte, verlagerte sich der Massenexodus aus Rom jedoch auf die Korruption und wurde vielleicht die Hauptursache für die Aufgabe des städtischen Lebens. Innerhalb von etwa 100 Jahren erreichte die Bevölkerungszahl Roms nur noch einen Bruchteil des Höchststandes, als die Aurelianische Mauer im Jahr 273 n. Chr. fertiggestellt wurde. Schätzungen gehen davon aus, dass die damalige Einwohnerzahl auf knapp 500.000 gesunken war.

Es ist ironisch, dass die Massenflucht aus den Großstädten erneut durch eine Seuche – COVOD-19 – in Gang gesetzt wurde. Vielleicht nicht, weil 2.000 Menschen pro Tag sterben, sondern wegen der wahnsinnigen Vorschriften und Abriegelungen. Es steht außer Frage, dass die “neue Norm” von nun an Masken und soziale Distanzierung sein wird.

