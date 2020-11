Mein Abschied von The Intercept

Am 29. Oktober 2020 ist Glenn Greenwald bei The Intercept ausgestiegen, das er einst mitgegründet hat. Das Online-Magazin sei von denselben „Tendenzen zu Repression, Zensur und zu ideologischer Gleichförmigkeit, die allgemein die nationale Presse plagen“, vereinnahmt worden. Das hat laut Greenwald in der Zensur seiner eigenen Beiträge gegipfelt. Wir bringen seinen Abschiedstext, in dem er seinen Schritt erklärt.