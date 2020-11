Klagen beginnen wegen SARS-CoV-2-Laborleck

mercola.com

„U.S. Right to Know“ (USRTK) hat eine Klage gegen die „National Institutes of Health“ eingereicht, nachdem die Behörde nicht auf ihre FOIA-Anfrage vom Juli 2020 nach Aufzeichnungen über Gain-of-Function-Experimente im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie im „Wuhan Institute of Virology“, dem „Wuhan Center for Disease Control and Prevention“ und der „EcoHealth Alliance“ reagiert hat.

„PLOS Pathogens“ and „Nature“ scheinen fehlerhafte Arbeiten über den Ursprung von SARS-CoV-2 veröffentlicht zu haben, die inzwischen zum Eckpfeiler für die Theorie des zoonotischen Ursprungs geworden sind

Bisher konnten wir den oder die unmittelbaren Ursprünge von SARS-CoV-2 noch nicht identifizieren, und dies ist eine Schlüsselinformation. Die beiden nächsten Verwandten – RaTG13 und RmYN02 – stehen sich nicht nahe genug, um zu SARS-CoV-2 mutiert zu sein.

Eine Möglichkeit ist, dass SARS-CoV-2 das Ergebnis der Übertragung von RaTG13 (oder eines anderen Virus eines nahen Vorfahren) durch transgene Mäuse sein könnte, die mit menschlichen ACE2-Rezeptoren ausgestattet sind.

Es ist wichtig, den Ursprung von SARS-CoV-2 zu verstehen, da dies unsere Reaktion auf eine Pandemie verbessern kann und es uns ermöglichen würde, eine weitere Pandemie zu antizipieren oder zu verhindern und Diskussionen über risikoreiche Funktionsgewinn-Forschungsarbeiten voranzubringen.

„U.S. Right to Know“ (USRTK), eine gemeinnützige Untersuchungsgruppe im Bereich des öffentlichen Gesundheitswesens, hat eine Klage1 gegen die „National Institutes of Health“ eingereicht, nachdem die Behörde nicht auf den Antrag des USRTK vom 10. Juli 2020 auf Basis des „Freedom of Information Act“ (FOIA) reagiert hatte. Dem NIH zufolge wurden Aufzeichnungen zurückgehalten, weil sie Teil einer laufenden juristischen Untersuchung waren.

Die Klage des USRTK verlangt vom „Wuhan Institute of Virology“ und vom „Wuhan Center for Disease Control and Prevention“ sowie von der „EcoHealth Alliance“, die sich mit dem…..

