COVID19 – Beweise für globalen Betrug

off-guardian.org

COVID 19 und die nachfolgenden Reaktionen der Regierung scheinen Teil einer internationalen Verschwörung zum Betrug zu sein. Es gibt offenbar keinen Beweis dafür, dass ein Virus namens SARS-CoV-2 eine Krankheit namens COVID 19 verursacht.

Manchmal muss man seinem Bauchgefühl folgen. Ich bin kein Experte auf dem Gebiet der Genetik und muss, wie immer, korrigiert werden. Meine Aufmerksamkeit wurde jedoch auf einige Forschungsarbeiten gelenkt, die von der spanischen medizinischen Zeitschrift D-Salud-Discovery veröffentlicht wurden. Ihr Beirat aus hervorragend qualifizierten Ärzten und Wissenschaftlern verleiht ihrer Forschung zusätzliche Glaubwürdigkeit. Ihre Behauptung ist verblüffend.

Die genetischen Primer und Sonden, die in RT-PCR-Tests zur Identifizierung von SARS-CoV-2 verwendet werden, zielen auf nichts Spezifisches ab. Ich habe die in dieser englischen Übersetzung ihres Berichts beschriebenen Suchtechniken verfolgt und kann die Richtigkeit ihrer Behauptungen über die in den Protokollen der Weltgesundheitsorganisation aufgeführten Nukleotidsequenzen bestätigen. Sie können dasselbe tun.

D-Salud-Entdeckungen zufolge gibt es keine Tests, die SARS-CoV-2 identifizieren können. Folglich sind alle Behauptungen über die angeblichen Auswirkungen von COVID 19 auf die Gesundheit der Bevölkerung unbegründet.

Die gesamte offizielle Darstellung von COVID 19 ist eine Täuschung. Anscheinend gibt es keine wissenschaftliche Grundlage für irgendeinen Teil davon.

Wenn diese Behauptungen zutreffen, können wir feststellen, dass es keinen Beweis für eine Pandemie gibt, sondern lediglich die Illusion einer Pandemie. Wir haben ohne ersichtlichen Grund unkalkulierbare Verluste erlitten, abgesehen von den Ambitionen skrupelloser Despoten, die die globale Wirtschaft und unsere Gesellschaft ihren Zwecken entsprechend umgestalten wollen.

Dabei hat diese “Parasitenklasse” potenziell unzählige Verbrechen begangen. Diese Verbrechen können und sollten vor einem Gericht untersucht und verfolgt werden.

Identifizierung von was genau?

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat COVID-19 (COronaVIrus-Krankheit 2019) klassifiziert. Sie erklärte am 11. März 2019 eine globale COVID-19-Pandemie.

Der ätiologische Erreger [Verursacher der Krankheit], der für die Häufung von Lungenentzündungsfällen in Wuhan verantwortlich ist, wurde als ein neuartiges Betacoronavirus identifiziert (in derselben Familie wie SARS-CoV und MERS-CoV), und zwar mittels Next Generation Sequencing (NGS) aus Viruskulturen oder direkt aus Proben, die von mehreren Lungenentzündungspatienten erhalten wurden”.

Die WHO behauptet, dass das SARS-CoV-2-Virus die Krankheit COVID-19 verursacht. Sie behauptet auch, dieses Virus sei von Forschern in Wuhan eindeutig identifiziert worden.

Im neuartigen Coronavirus 2019-nCov-Lagebericht 1 der WHO geben sie an:…..

Quelle: COVID19 – Evidence Of Global Fraud