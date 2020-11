Bürger des Vereinigten Königreichs könnten ohne Nachweis einer COVID-Impfung mit einem Berufsverbot belegt werden

Britische Beschäftigte könnten ein Verbot in Pubs, Restaurants und möglicherweise sogar am Arbeitsplatz erhalten, wenn sie sich weigern, den COVID-19-Impfstoff zu erhalten, so ein leitender Abgeordneter.

Im Gespräch mit dem Commons People-Podcast von HuffPost UK warnte der Konservative Tom Tugendhat davor, dass er “mit Sicherheit den Tag sehen könnte”, an dem ein Impfnachweis erforderlich sei, um wieder ein normales Leben führen zu können.

Wenn die Impfung funktioniert und wenn wir zuversichtlich sind, dass sie sicher ist, und alle Indikationen bis jetzt gut sind, dann sehe ich mit Sicherheit den Tag kommen, an dem die Unternehmen sagen: “Schau, du musst ins Büro zurückkehren, und wenn du nicht geimpft bist, kommst du nicht rein”, fügte er hinzu.

“Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass die sozialen Einrichtungen Impfbescheinigungen verlangen. Ein Regierungsauftrag über den Impfstoff ist laut Gesundheitsminister Matt Hancock jedoch nicht in unmittelbarer Zukunft zu erwarten.

Der Abgeordnete sprach in der Woche, in der der Impfstoffkandidat von Pfizer nachweislich zu 90% wirksam war. Derzeit werden Vorbereitungen für die Verabreichung der Impfung und möglicherweise weitere, die sich noch in der Entwicklung befinden, getroffen.

Die Regierung hat ihre Strategie zur schnellstmöglichen Impfung der Menschen dargelegt, beginnend mit denjenigen, die am anfälligsten sind oder an der vordersten Front der Pandemie arbeiten. Obwohl einige Experten die Regierung drängen, den Impfstoff verbindlich vorzuschreiben, hat Gesundheitsminister Matt Hancock zuvor betont, dass dies nicht der Fall sein wird. –Metro

Quelle: UK Citizens ‘Could Be Banned From Going Into Work’ Without Proof Of COVID Vaccination