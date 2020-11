Biden sagte, das er erwägen würde die COVID-19-Impfungen zur Pflicht zu machen

Der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden sagte, dass eine Anordnung, die eine Impfung gegen das Coronavirus vorschreibt, in Betracht gezogen werden sollte, wenn sie dazu beitragen würde, den Ausbruch einzudämmen. Biden gab die Erklärung während einer am 15. Oktober im Fernsehen übertragenen Rathaus in Pennsylvania ab und fügte hinzu, dass “der Zustand der Art des Impfstoffes, wenn er erhältlich ist und wie er verteilt wird” eine wichtige Entscheidung sei, die den Impfstoff zu einem Muss macht.

Obwohl eine Reihe von Menschen glauben, dass ein Impfstoff gegen COVID-19 “der goldene Schlüssel” zur Bekämpfung der Pandemie sei, bemerkte Biden, dass die Durchsetzung der Impfpflicht das Problem sei. “Man kann nicht sagen, jeder muss das tun.”

Biden lehnte die Idee ab, Geldbußen zu verhängen, um die Auflagen durchzusetzen, und schlug vor, Druck auf die lokalen Behörden auszuüben, damit sie Regeln einführen, die sie durchsetzen können. “Ich gehe zu jedem Gouverneur, Bürgermeister, Stadtrat [und] jedem Kommunalbeamten und sage: “ordenen sie die Maske an” . Das ist es, was Sie tun müssen.”

