Was Ihnen über den Impfstoff gegen das Coronavirus von Pfizer nicht gesagt wird. “Menschliche Versuchskaninchen”?

F. William Engdahl globalresearch.ca

Bill Gates finanziert und fördert aktiv neue, ungetestete Impfstoffe, die uns zumindest ein wenig vor einem “schrecklichen” Tod durch das neuartige Coronavirus bewahren und uns angeblich die Wiederaufnahme eines einigermaßen “normalen” Lebens ermöglichen sollen. Der Pharmariese Pfizer hat jetzt bekannt gegeben, was ihrer Ansicht nach spektakuläre Ergebnisse bei ersten Tests am Menschen waren. Sie verwenden eine experimentelle Technologie, die als Gen-Editing bekannt ist, insbesondere das mRNA-Gen-Editing, etwas, das noch nie zuvor in Impfstoffen verwendet wurde. Bevor wir uns in der Hoffnung auf ein gewisses Maß an Immunität auf die Sprünge helfen, sollten wir mehr über die radikale experimentelle Technologie und ihre mangelnde Präzision wissen.

Die Finanzwelt explodierte am 9. November, als der Pharmariese Pfizer und sein deutscher Partner BioNTech in einer Pressemitteilung des Unternehmens bekannt gaben, dass sie einen Impfstoff für Covid19 entwickelt hatten, der “90%” wirksam sei.

Der umstrittene US-Chef des NIAID, Tony Fauci, eilte zur Begrüßung der Nachricht herbei, und die EU gab bekannt, dass sie 300 Millionen Dosen des kostspieligen neuen Impfstoffs gekauft habe. Wenn man den Finanzmärkten glaubt, ist die Pandemie so gut wie Geschichte.

Verdächtige Ereignisse

Es scheint jedoch, dass Albert Bourla, der CEO von Pfizer, die Zuversicht seiner eigenen Behauptungen nicht teilt. An dem Tag, an dem sein Unternehmen seine Pressemitteilung zu den vorgeschlagenen Impfstoffversuchen herausgab, verkaufte er 62% seiner Aktien an Pfizer und machte damit Millionenprofite bei diesem Geschäft. Er gab den Verkaufsauftrag in einer speziellen Option im August, damit es nicht als “Insider-Verkauf” erscheinen würde, doch er setzte den Zeitpunkt…..

