Mit dem “The Great Reset” wird die Elite mit ihrer ganzen Macht über alle Güter herrschen

„Letztendlich wird der Große Reset zu zwei Schichten oder Bevölkerungsgruppen beinhalten: Die technokratische Elite, die die ganze Macht hat und über alle Güter herrscht, und der Rest der Menschheit, der keine Macht, kein Vermögen und kein Mitspracherecht hat.“

Was ist dieser „Great Reset“, von dem wir jetzt hören? Kurz gesagt, der „Große Reset“ bezieht sich auf eine globale Agenda zur elektronischen Überwachung und Kontrolle der Welt.

Wie der Journalist James Corbett in seinem oben genannten Bericht vom 16. Oktober 2020 („Corbett Report“1) erklärte, ist der „Great Reset“ ein neuer „Gesellschaftsvertrag“, der jede Person durch eine elektronische ID, die mit Ihrem Bankkonto und Ihren Gesundheitsdaten verknüpft ist, und eine Sozialkredit-ID, die am Ende jede Facette Ihres Lebens bestimmen wird, an ihn bindet.

Es geht darum, sich des Kapitalismus und des freien Unternehmertums zu entledigen und sie durch „nachhaltige Entwicklung“ und „Stakeholder-Kapitalismus“ zu ersetzen – Begriffe, die die ruchlosen, menschenfeindlichen Absichten dahinter verschleiern sollen. Wie es im Buch „Technocracy: Der harte Weg zur Weltordnung“2 heißt:

„… Nachhaltige Entwicklung ist Technokratie … Die Bewegung für nachhaltige Entwicklung hat sorgfältige Schritte unternommen, um ihre wahre Identität, ihre Strategie und ihren Zweck zu verbergen, aber wenn der Schleier einmal gelüftet ist, wird man sie nie wieder anders sehen. Sobald ihre Strategie entlarvt ist, wird alles andere anfangen, Sinn zu machen.“

Der große Plan

In ihrem Blogbeitrag „The Great Reset for Dummies“ fasst Tessa Lena den Zweck hinter der Forderung nach einem globalen „Reset“ …..