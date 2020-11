Wer Geld oder Gold im Schließfach bei einer Bank deponiert, muss sich der Risiken im Klaren sein. Deutlich sinnvoller ist die Nutzung private Anbieter von Wertfächern.

Gold lagern

Die Nachfrage nach Schließfächern ist in den vergangenen Jahren stark angestiegen. Der Wohlstand in Deutschland nimmt zu, gleichzeitig befinden wir uns in einer gefühlten Dauerkrise. Mehr Menschen sichern sich mit…..