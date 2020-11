Das Wettrennen um den Weltraum

journal-neo.org

Wir mögen nicht viel darüber nachdenken, aber die Möglichkeit, Satelliten im Weltraum zu platzieren, hat unsere Lebensweise in so vielerlei Hinsicht verändert. Vom Navigieren mit dem Auto über die Online-Bestellung von Lieferdiensten bis hin zur Wettervorhersage – all dies wird durch den Zugang des Menschen zum Weltraum ermöglicht.

Bis vor relativ kurzer Zeit war der Zugang zum Weltraum die Domäne nur einer Handvoll Regierungen weltweit, nämlich der USA, Russlands, Chinas, der Europäischen Union, Japans und Indiens.

Mit der Ankunft des amerikanischen Raumfahrtunternehmens SpaceX hat sich dies jedoch geändert.

SpaceX hat nicht nur bewiesen, dass es für Privatunternehmen möglich ist, diesem einstmals exklusiven Club beizutreten, SpaceX hat auch ein Geschäftsmodell und eine Technologie entwickelt, die die Kosten für den Zugang zum Weltraum durch den Boden senkt.

SpaceX hat ein im Wesentlichen neues Wettrennen zum Weltraum begonnen. Es ist eines, bei dem sich Regierungen und Unternehmen rund um den Globus jetzt beeilen, moderne Technologie zu nutzen, um von der wachsenden Nachfrage zu profitieren, die durch sinkende Kosten angetrieben wird.

Amerikanische Luft- und Raumfahrt

SpaceX hat Kreise um traditionelle US-Luft- und Raumfahrtunternehmen wie Boeing, Lockheed und ihre gemeinsame United Launch Alliance (ULA) gezogen.

Die Rakete Falcon 9 von SpaceX verfügt über eine wiederverwendbare erste….

Quelle: The New Space Race