Zur Weiterleitung an Umweltschutzorganisationen

Von Arthur Firstenberg

Übersetzung©: Andreas Ungerer

10. November 2020, Cellular Phone Task Force

Nachstehend finden Sie eine Vorlage für einen Brief, den ich an den Sierra Club, die Audubon Society, Greenpeace und Hunderte von anderen Umweltorganisationen schicke. Bitte schreiben Sie an Organisationen, mit denen Sie in Ihrem Land verbunden sind. Verfassen Sie Ihren eigenen Brief, oder verwenden Sie diese von mir entworfene Vorlage.

Bitte schicken Sie mir Kopien aller positiven Antworten, die Sie erhalten, und kontaktieren Sie mich, wenn Sie mit mir bei diesem Vorhaben zusammenarbeiten möchten.

Betreff: Dringender Aufruf zur Zusammenarbeit

Sehr geehrte …..,

als die Biologin Rachel Carson im Jahr 1962 ihr Buch Der stumme Frühling* veröffentlicht hat, waren die…..