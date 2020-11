Der Krieg ist vorbei… GloboCap triumphiert!

Okay, das war nicht so toll. Für einen erschreckenden Moment sah es tatsächlich so aus, als würde GloboCap zulassen, dass Hitler, dieser russische Agent, gewinnt. Im Verlauf der Wahlnacht färbten sich die Bundesstaaten rot, rosa, oder irgendwie nicht so richtig blau. Wisconsin… Michigan… Georgia… Florida. Das konnte doch gar nicht sein, aber trotzdem geschah es. Was für eine andere Erklärung konnte es dafür geben? Die Russen stehlen mal wieder die Wahl!

Aber natürlich hat GloboCap nur mit uns gespielt. Das ist schon ein Haufen richtiger Joker, diese Jungs vom GloboCap. Natürlich konnten sie nicht widerstehen, wieder einmal Scherze mit uns zu treiben.

Im Ernst, ich mag zwar einen guten Scherz, aber ich habe immer noch ein paar liberale Freunde, die am Rande eines Herzanfalls standen…..