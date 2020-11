Covid-Berater von Trump: Das wird nur aufhören wenn die Leute aufstehen

Bild: Reuters

Dr. Scott Atlas, ein führendes Mitglied der Coronavirus-Task Force von Präsident Trump, kündigte am Sonntag an: “Das kann nur aufhören, wenn sich die Menschen erheben”.

Scott Atlas reagierte damit auf den Erlass einer neuen Abriegelung durch die demokratische Gouverneurin von Michigan, Frau Gretchen Whitmer.

Atlas twitterte den Text mit der Ankündigung Whitmers und einer vom Michigan Department of Health and Human Services erstellten Grafik, in der hervorgehoben ist, was offen bleiben darf und was geschlossen werden muss.

The only way this stops is if people rise up. You get what you accept. #FreedomMatters #StepUp https://t.co/8QKBszgKTM — Scott W. Atlas (@SWAtlasHoover) November 15, 2020

Scott Atlas ermutigte die Menschen in Michigan, “sich zu erheben”, und fügte hinzu: “Man bekommt das, was man akzeptiert. #FreedomMatters #StepUp”:

Gretchen Whitmer antwortete Atlas in einem CNN-Interview: “Wir wissen, dass das Weiße Haus uns hier in Michigan gerne übersieht – mich ganz besonders. Ich lasse mich nicht dazu drängen, angesehenen Wissenschaftlern und medizinischen Fachleuten nicht zu folgen.