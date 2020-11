Im Zuge der Medienkampagne für die erste zeitnah verfügbare experimentelle Corona-mRNA Vaccine, hat die Bundesregierung nochmals nachdrücklich beteuert, dass es keine Impfpflicht geben werde. Dennoch hat Bundeskanzlerin Merkel kürzlich postuliert, dass mindestens 70% der Bevölkerung geimpft werden müssten, da ansonsten die allgegenwärtige anti-virale Infrastruktur eine Konsolidierung erführe. Also ohne diese Zielerreichung kein back to normal in Aussicht gestellt werden könne. Video und mehr…..

Ähnliche Beiträge