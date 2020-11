Big Tech’s Antrieb zur Beendigung der Demokratie

Am Abend des 5. November gab der Präsident der Vereinigten Staaten Erklärungen aus dem Weißen Haus ab, in denen er die Beweise für einen massiven Wahlbetrug kundtat, der von derselben Geheimdienstgemeinschaft – Wall Street – Big-Tech-Allianz – betrieben wurde, die diese seit vier Jahren aktiv für seinen Sturz organisiert hatte. Trotz der Wahrhaftigkeit seiner Äußerungen, die durch die zunehmenden Beweise für den Stimmenauszählungs-Computersoftwarebetrug nur bestätigt wurden, unternahmen die Mainstream-Medien von NBC, CNN, NPR und MSNBC den beispiellosen Schritt, den Präsidenten in der Mitte seiner Rede zum Schutz der Gedanken der Zuschauer zu zensieren. https://youtu.be/KIT9MD8ynQU

Bei seinen vielen Vergehen gegen die Haltung der Presse erklärte der Präsident: „Wenn Sie die legalen Stimmen zählen, gewinne ich leicht. Wenn Sie die illegalen Stimmen zählen, können sie versuchen, uns die Wahl zu stehlen“. (Die vollständige zensierte Rede, die hier nachgelesen werden kann).

Aber was bedeutet das? Was sind illegale Stimmen?

Wie der Präsident in dieser zensierten Rede und an anderen Orten in der vergangenen Woche dargelegt hat, bedeuten illegale Abstimmungen genau das: Stimmen, die für einen Kandidaten gesammelt oder von einem anderen Kandidaten durch illegale Mittel abgezogen wurden. Die typischen Formen, zu denen solche illegalen Abstimmungen neigen, können sein:

1) Briefwahlstimmen, die nach Ablauf der gesetzlichen Fristen eintrafen und trotzdem gezählt wurden oder deren Zeitstempel von Postangestellten geändert wurde,

2) Stimmen von Toten,

3) Abwesenheitsstimmen von Personen, die bei der Registrierung ihrer Stimmen aus den Staaten umgezogen waren. Es gibt natürlich noch andere.

Die wichtigste Technik, die in diesem ganzen Geschäft des Wahlbetrugs….

Quelle: Hammer and Scorecard: Big Tech’s Drive to End Democracy