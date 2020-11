Schwarzmarkt für negativen COVID-19-Test blüht auf

Wenn bürgerliche Freiheiten weggenommen werden, fangen die Bürger an kreativ zu werden. Nun ist ein Schwarzmarkt mit einer globalen Reichweite für negative COVID-19-Tests entstanden. In erster Linie scheint das Bedürfnis befriedigt worden zu sein, um Einzelpersonen beim Reisen zu helfen, da immer mehr Länder den Nachweis negativer Tests für die Einreise verlangen.

Die Associated Press berichtete, dass in der vergangenen Woche sieben Personen verhaftet wurden, weil sie “angeblich auf dem internationalen Flughafen Charles de Gaulle gefälschte Coronavirus-Tests verhökert haben”. Die Personen verlangten bis zu 360 Dollar für einen gefälschten Test. Im Falle einer Verurteilung könnten die Betrüger mit bis zu fünf Jahren Gefängnis rechnen. Die Behörden waren in der Lage, den Ring ausfindig zu machen, nachdem ein Mann gefunden wurde, der mit einem gefälschten Test nach Äthiopien reisen wollte.

Brasilianische Beamte verhafteten vier Touristen, nachdem sie gefälschte Tests durchgeführt hatten. In England benutzte ein Mann den negativen COVID-19-Test seines Freundes und änderte seinen Namen, um nach Pakistan zu reisen. “Sie können einfach ihren negativen Test bekommen und den Namen und das Geburtsdatum in Ihren eigenen ändern. Sie setzen auch ein Testdatum fest, das innerhalb der vorgeschriebenen Frist liegt”, sagte der Reisende, der unter der Bedingung der Anonymität sprach, gegenüber dem Lancashire Telegraph.

Man “lädt einfach die E-Mail herunter, ändert sie und druckt sie dann aus”, erklärte der Mann das einfache Verfahren. Er fügte hinzu, dass er Informationen fälschen müsse, weil er keinen legitimen COVID-Test für die Reise bekommen könne, da er kein unverzichtbarer Mitarbeiter sei.