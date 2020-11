Pädophilie-Skandale im amerikanischen Militär: Schrecken und „satanische Panik“ in Kindertagesstätten

Titelbild: Nora Maccoby

http://www.noramaccoby.com/

Von Joachim Hagopian

Übersetzung©: Andreas Ungerer / mit freundlicher Genehmigung des Autors

9. Oktober 2017, Pedophilia & Empire

Überblick

Nun, da zuvor die pervers zerstörerischen Machenschaften der katholischen Kirche durch ihren weit verbreiteten sexuellen Kindesmißbrauch und ihre faschistische Kriegsführung in Partnerschaft mit den Rothschild-Bankiers und dem angloamerikanischen Imperium enthüllt worden ist, wird sich der nächste Schwerpunkt mit gut dokumentierten Pädo-Skandalen befassen, die von der kriminellen Regierung der Kabale hauptsächlich durch deren Militär- und CIA-Operationen verübt worden sind. Obwohl wir wissen, daß Pädophile zweifellos schon so lange Kinder mißbrauchen, wie niedere Menschen (oder vielleicht sollte ich sagen, Blutslinienhybriden) diesen Planeten besetzt haben, wird sich dieses Kapitel mit den großen Skandalen befassen, die sich in den 1980er Jahren in verschiedenen Kindertagesstätten (Kitas) in ganz Amerika ereignet haben. Eine Darstellung der wichtigsten Fälle wird den unbestreitbaren….