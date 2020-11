Australischer Senator warnt: Great Reset ist eine Bedrohung!

Foto: CC0

Ein Antrag von Pauline Hanson, der die australische Regierung zum Boykott der Great Reset-Agenda des Weltwirtschaftsforums aufrief, wurde am Mittwoch vom Senat abgelehnt. Hanson warnte, dass der Great Reset die australische Wirtschaft zerstören, den Australiern eine sozialistische und neomarxistische Politik aufzwingen und den Weg für eine große, einmischende Regierung und die Beschneidung der Redefreiheit ebnen werde. Nur zwei Senatoren stimmten für den Antrag.

“Es ist eine absolute Schande, dass sich die australische Regierung auf die Seite der Globalisten des Weltwirtschaftsforums gestellt hat”, sagte Hanson der Zeitung The Epoch Times. “Dies ist eine Gruppe, die sich aus linken Eliten zusammensetzt – Milliardäre, Geschäftsmagnaten und Prominente -, die glauben, sie könnten unser eigenes Land besser führen als wir.

Laut Hanson wollen die Eliten die Pandemie nutzen, um “unser Leben auf den Kopf zu stellen, harte Maßnahmen durchzusetzen und in die Sozialsysteme in den Ländern der Welt einzugreifen”. “Dieser so genannte Reset ist völliger Unsinn, und wir dürfen uns daran absolut nicht beteiligen”, sagte Hanson.

Das Schlimmste steht noch bevor

Klaus Schwab, Leiter des Weltwirtschaftsforums und einer der größten Befürworter des “Great Reset”, schrieb im Juni: “Jedes Land, von den Vereinigten Staaten bis China, muss teilnehmen, und jede Industrie, von Öl und Gas bis zur Technologie, muss umgestaltet werden. Das kapitalistische System muss grundlegend umgestaltet werden”. Schwab sagte auch, dass alles in unserer Gesellschaft überholt werden müsse, “von der Bildung und den Sozialverträgen bis hin zu den Arbeitsbedingungen”.

Justin Haskins schrieb in einem Meinungsbeitrag für The Epoch Times, dass das Schlimmste noch vor uns liegt. Der Great Reset steht ganz oben auf der Tagesordnung für die nächste Ausgabe des WEF, die im Januar in Davos stattfinden wird. Die “Great Reset”-Agenda sei eine Gefahr für die Freiheit, betonte Haskins.