Flugreisende nach Kanada sind nun gezwungen, COVID-Informationen vor der Einreise online einzureichen

Shutterstock

Die kanadische Regierung schreibt vor, dass Reisende bei der Einreise in das Land COVID-19-Informationen digital über die ArriveCAN-Software zur Verfügung stellen oder mit einer Geldstrafe von bis zu 1.000 US-Dollar rechnen müssen.

Die kanadische Gesundheitsbehörde PHAC (Public Health Agency of Canada) gab Anfang dieses Monats bekannt, dass ab 21. November “Flugreisende, deren Endziel Kanada ist, ihre Informationen elektronisch über ArriveCAN übermitteln müssen, bevor sie an Bord ihres Fluges gehen”.

“Reisende, die die erforderlichen Informationen nicht vor dem Einsteigen in ihren Flug digital einreichen, könnten Durchsetzungsmaßnahmen unterworfen werden, die von mündlichen Verwarnungen bis hin zu einer Geldstrafe von 1.000 Dollar reichen können”, hieß es in der Pressemitteilung der PHAC vom 2. November.

“Ausnahmen werden für diejenigen gemacht, die aufgrund persönlicher Umstände, wie z.B. Behinderung oder unzureichender Infrastruktur, keine Dokumente elektronisch einreichen können.

Erforderliche Informationen “umfassen Reise- und Kontaktinformationen, Quarantäneplan (sofern nicht unter den in der obligatorischen Isolationsanordnung festgelegten Bedingungen ausgenommen) und COVID-19-Selbsteinschätzung der Symptome”.

“Dies ist ein bedeutender Schritt, um die Verbreitung von COVID-19 zu stoppen, da Informationen über Reisende schnell und sicher mit Provinzen und Territorien ausgetauscht werden können, um Reisende für gesundheitliche Folgemaßnahmen zu kontaktieren, und mit den Strafverfolgungsbehörden, um die Einhaltung der obligatorischen Isolationsanordnung zu überprüfen”, hieß es in der PHAC-Pressemitteilung.

Zu diesem Zeitpunkt kann auf ArriveCAN online zugegriffen werden, und die PHAC hat die ausschließliche Nutzung der ArriveCAN-Smartphone-App nicht vorgeschrieben.

Laut PHAC “verwendet ArriveCAN keine Technologie oder Daten, wie z.B. GPS, um die Bewegungen der Reisenden zu überwachen oder zu verfolgen”, so die PHAC. Ihre Privatsphäre ist geschützt”.

