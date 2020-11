Die Länder stellen nun blitzschnell auf digitale Währungen um! Bargeldlose Welt signalisiert ein globales Ende der Privatsphäre

armstrongeconomics.com

Die Länder stellen nun blitzschnell auf digitale Währungen um. Das ist die Zukunft des Geldes. Digitale Währungen werden das Bargeld auf einer ASAP-Agenda ersetzen. Wir erleben, wie Europa, Kanada, Asien und sogar China sich alle auf diese neue digitale Welt zu bewegen, um (1) totale Kontrolle, (2) Steuern, (3) jeden und jede Transaktion zu verfolgen. Wir waren Zeuge, wie führende Politiker der Welt, darunter auch Trudeau, begierig darauf waren, den Fall von Trump zu sehen, weil er sich gegen diese Bewegung gestellt hat.

Sogar China hat mit der Erprobung eines neuen digitalen Yuan begonnen. Sie haben BitCoin bereits verboten. Sie sind Zeugen der gleichen Entwicklung in Europa. In den USA müssen Sie legal melden, welche digitale Währung Sie haben, wenn Sie von Übersee aus reisen, weil Sie mehr als 10.000 Dollar bei sich tragen, selbst wenn Sie das bei Ihrer Abreise hatten. Bitcoin, so habe ich gewarnt….

Quelle: Cashless World Signals a Global End to Privacy