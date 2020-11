Bidens US-Präsidentschaft, Lagerkämpfe der US-Gesellschaft und Fox News

Der zukünftige Präsident der USA, Joe Biden, will alles tun, um die tiefe Spaltung in der US Gesellschaft , den Lagerkampf, zu überwinden:

“We are all Americans”.

Kann das gelingen?

Gefördert – aber nicht verursacht – hat diese Spaltung, diesen Hass ganzer Bevölkerungsgruppen gegeneinander – der Fernsehkanal Fox News, der zum Imperium des Medien-Tycoons Rupert Murdoch gehört, und der sich als treuer Verbündeter von Donald Trump während seiner Präsidentschaft entpuppte.

Spät, aber sehr erfolgreich

Fox News existiert in den USA erst seit 1996. Aber es ist mittlerweile, mit….