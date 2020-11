Warum ein Sieg von Biden bedeuten würde, dass Bill Gates der eigentliche Präsident sein wird

Gates weiß, dass Biden eine Marionette ist, die leicht von anderen kontrolliert werden kann, wahrscheinlich aufgrund all des Schmutzes, den der tiefe Staat gegen ihn und seine Familie hat.

Einer der ersten Menschen, die Joe Biden zu seinem Fake-Präsidentschaftssieg am Wochenende gratulierten, war der Milliardär und Eugeniker Bill Gates, der offen gesagt derjenige wäre, der in einer nicht zustande kommenden Biden-Regierung tatsächlich das Sagen hätte.

Was die “Pandemie” des Coronavirus (COVID-19) betrifft, die in etwa so real ist wie der Wahlsieg Bidens, so ist Gates überglücklich über den Gedanken, dass er bald – so glaubt er – die….

