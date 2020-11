Kommentar: Warum ich der Meinung bin, dass Trump den Machtkampf in den USA verliert

In meinen Artikeln gehe ich davon aus, dass Biden der nächste US-Präsident und Trump den Machtkampf verlieren wird. Da viele Kommentatoren das anders sehen, will ich erklären, warum ich dieser Meinung bin.

In Artikeln und auch in den Homeoffice-Sendungen gehe ich inzwischen davon aus, dass Trump das Weiße Haus verlassen muss. Auch in der Tacheles-Sendung, die heute aufgezeichnet und am Freitag erscheinen wird, werde ich diese These vertreten. Viele Leser sehen das völlig anders und sind der Meinung, Trump habe noch einen Trumpf im Ärmel. Das glaube ich nicht und ich will erklären, warum ich das nicht glaube.

Meine Einstellung zu Trump

Zunächst sei noch einmal gesagt, dass ich kein Trump-Fan bin. Für uns, die wir nicht in den USA leben, ist seine Außenpolitik das wichtigste, denn die…..