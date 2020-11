Globale Unsicherheit könnte Dritten Weltkrieg auslösen – Britischer Militärchef

reuters.com

Archivbild: REUTERS/Henry Nicholls

Die gegenwärtige weltweite Unsicherheit und Besorgnis inmitten der durch die Coronavirus-Pandemie verursachten Wirtschaftskrise könnte einen neuen Weltkrieg riskieren, warnte der Chef der britischen Streitkräfte.

In einem Interview, das zeitgleich mit dem Gedenksonntag, dem jährlichen Gedenken an die in Konflikten Getöteten und Verwundeten, ausgestrahlt wurde, sagte Nick Carter, Großbritanniens Chef des Verteidigungsstabs, dass eine Eskalation der regionalen Spannungen und Fehleinschätzungen letztlich zu einem weit verbreiteten Konflikt führen könnte.

“Ich glaube, wir leben in einer Zeit, in der die Welt ein sehr unsicherer und ängstlicher Ort ist, und natürlich ist die Dynamik des globalen Wettbewerbs auch ein Merkmal unseres Lebens, und ich denke, die wirkliche Gefahr, die wir bei vielen der regionalen Konflikte haben, die derzeit schwelen, besteht darin, dass eine Eskalation zu Fehleinschätzungen führen könnte”, sagte Carter gegenüber Sky News.

Auf die Frage, ob das bedeute, dass es eine echte Bedrohung für einen weiteren Weltkrieg gebe, antwortete Carter: “Ich sage, es ist ein Risiko, und wir müssen uns dieser Risiken bewusst sein.

Carter, der 2018 britischer Militärchef wurde, sagte, es sei wichtig, sich an diejenigen zu erinnern, die in früheren Kriegen gefallen waren, als Warnung für diejenigen, die Fehler der Vergangenheit wiederholen könnten.

“Wenn man den Schrecken des Krieges vergisst, dann besteht meiner Meinung nach die große Gefahr, dass die Menschen denken könnten, dass es vernünftig ist, in den Krieg zu ziehen”, sagte er.

“Wir müssen uns daran erinnern, dass sich die Geschichte vielleicht nicht wiederholt, aber sie hat einen Rhythmus, und wenn man auf das letzte Jahrhundert vor den beiden Weltkriegen zurückblickt, dann war es meiner Meinung nach unbestreitbar, dass es eine Eskalation gab, die zu der Fehleinschätzung führte, die schließlich zu einem Krieg in einem Ausmaß führte, wie wir ihn hoffentlich nie wieder erleben würden.

Quelle: Global uncertainty could risk World War Three – UK military chief