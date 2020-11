Der verkündete Wahlsieg von Joseph „Joe“ Biden, des umstrittenen Herausforderers des bisherigen US-Präsidenten Donald Trump, bringt keinen Neuanfang. Es droht eher die Rückkehr zu alten Verhältnissen an der Spitze der Macht, wie der Autor vor dem Wahltag vorhersagte. In das Weiße Haus zieht wieder eine Gruppe ein, die für Beobachter eine „inzestuöse Bande“ darstellt — eben genau jenes Establishment, gegen das Trump stellvertretend für all jene aufbegehrte, die sich als Verlierer unter der alten Machtclique sahen. Die kehrt nach einer Zwangspause zurück und droht, ihren Kurs wieder aufzunehmen — samt neuer Kriege und Drohungen gegen all jene, die die globale US-Herrschaft in Frage stellen. Der Autor warnt vor den Folgen — und vor den Illusionen angesichts einer Vizepräsidentin Kamala Harris.