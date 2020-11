Das Schlimmste, was vor uns liegt, ist Bloomberg über Trump, der sich an Biden rächt

Am Samstag erklärten amerikanische Medien den 77-jährigen Joe Biden zum Präsidenten der Vereinigten Staaten. Wenn es ihm gelingt, das Weiße Haus zu übernehmen, wird er bei dem Versuch, seine Agenda voranzubringen, vor vielen Herausforderungen stehen.

Wie die Agentur Bloomberg feststellt, werden die Republikaner keine Mühen scheuen, um eine demokratische Verwaltung mit genügend rechtlichen Problemen zu schaffen. Dabei werden sie von konservativen Richtern, republikanischen Staatsanwälten, Industriegruppen und Aktivisten unterstützt. Jede Initiative von Biden wird leicht zu einem Prozess werden. Bloomberg betont, dass die Republikaner genau das während der Präsidentschaft von Barack Obama und den Demokraten getan haben — in den letzten vier Jahren.

«Es kann sehr unangenehm sein, und jede progressive Maßnahme kann sehr schwierig sein», sagte John Calhane, Professor an der Widener Law School der Universität Delaware, gegenüber Reportern.

Durch die Abhaltung des Senats können die Republikaner Biden leicht einschränken, zumal die Konservativen seit langem das Justizsystem übernommen haben. Während der Präsidentschaft hat Trump 220 Richter ernannt, von denen jeder ein Leben lang im Amt ist. Selbst der Oberste Gerichtshof hat jetzt eine konservative Mehrheit.

«Die große Zahl der Trump-Richter wird wahrscheinlich einen erheblichen Einfluss auf die Gesetzgebung und andere Maßnahmen haben, die die Biden-Administration zu ergreifen versuchen wird», sagte Elliott Minkberg, ein leitender wissenschaftlicher Mitarbeiter der liberalen Menschenrechtsgruppe People for the American Way.