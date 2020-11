US-Terrorexperte übernimmt. Vorbereitung auf Verhaftungen und Aufstände die mittels Militär niederschlagen werden?

Christopher C. Miller ist ehemaliger stellvertretender Verteidigungsminister (DASD) für Spezialoperationen und Terrorismusbekämpfung (SOCT). Herr Miller war verantwortlich für die Überwachung des Einsatzes von Spezialeinheiten für Terrorismusbekämpfung, militärische Informationsunterstützungsoperationen (MISO), Informationsoperationen, unkonventionelle Kriegsführung, irreguläre Kriegsführung, direkte Aktionen, spezielle Aufklärung, ausländische Innenverteidigung, Gegenverbreitung, sensible Spezialoperationen, und Personalbeschaffung / Geiselnahme.

Mehrere Medien berichteten, dass Präsident Trump gerade Mark Esper entlassen hat, den Verteidigungsminister und einen bekannten, tief sitzenden Staatsmann, der sich Trumps Autorität widersetzt. Er wird durch Christopher Miller, Direktor des Nationalen Antiterrorismuszentrums, ersetzt.

Machen Sie sich klar, dass der Wahldiebstahl in Echtzeit am 3. November mit Hilfe der Dominion-Software durchgeführt wurde, die von einem Unternehmen erstellt wurde, das sich teilweise im Besitz von Nancy Pelosi befindet. Während der Wahl wurden die Echtzeitdaten ins Ausland verschoben, wo Berechnungen durchgeführt wurden, um Aktionslisten für den Stimmendiebstahl in Swing-Staaten wie Wisconsin…..

Quelle: HUGE: Trump fires deep state Defense Secretary Mark Esper, indicating a likely plan for military involvement in a declaration of insurrection