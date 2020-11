Lockdown bringt einen schreckliche Anstieg der Fälle von Babymissbrauch

rt.com

Der schreckliche Anstieg der Fälle von Babymissbrauch sind die versteckten Kosten der Abriegelung, die wir einfach nicht ignorieren können

Neue Zahlen zeigen, dass Verletzungen von Kleinkindern aufgrund von Missbrauch oder Vernachlässigung während der Pandemie dramatisch zugenommen haben. Da nun England in einen zweiten Lockdown eintritt, ist dies eine deutliche Erinnerung daran, dass die Schwächsten der Gesellschaft am stärksten betroffen sind.

Es gibt in unserer Gesellschaft nichts Herzzerreißenderes als den Tod eines Säuglings durch Missbrauch. Und dennoch nimmt die Häufigkeit dieser sowohl absichtlichen als auch zufälligen Todesfälle in England zu, was eine direkte Folge der schrecklichen Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie und der anschließenden doppelten Abriegelung der gefährdeten Familien ist.

Während Bundeskanzler Rishi Sunak ein Bild mit dem Beurlaubungsplan der Regierung von Haushalten zeichnet, in denen verlässlich arbeitende Eltern es schaffen, von zu Hause aus zu arbeiten, Online-Konferenzen zu besuchen, zu kochen, zu putzen, Schiedsrichterstreitigkeiten zwischen zankenden und manchmal gelangweilten Sprösslingen auszutragen und im Allgemeinen ein glückliches Leben zu führen, könnte die Realität für einige nicht unterschiedlicher sein. Für Familien, die sich bereits in Schwierigkeiten befinden, wird die Abriegelung zur Hölle….

