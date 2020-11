Jetzt rollt der Bürgerkrieg heran

Biden befindet sich am doppelten Abgrund der schlimmsten wirtschaftlichen Depression aller Zeiten, gepaart mit drohenden Explosionen an sozialer Wut…

Die massive Psyopsie ist im Gange. Jeder, der mit dem Transition Integrity Project (TIP) vertraut war, wusste, wie sich dies abspielen würde. Ich entschied mich dafür, es in meinem Artikel Banana-Gaga: Die Mutter aller Farbrevolutionen zu bezeichnen. Dies ist eine Live-Übung. Doch niemand weiß genau, wie sie enden wird.

Der US-Geheimdienst ist sich der gut dokumentierten Fälle von Wahlbetrug sehr wohl bewusst. Unter ihnen: NSA-Software, die in jedes Netzwerk eindringt, wie zuvor von Edward Snowden beschrieben, und die in der Lage ist, die Stimmenauszählung zu verändern; der Hammer-Supercomputer und seine Scorecard-Anwendung, die Computer an den Übergabepunkten von staatlichen Wahlcomputersystemen und außerhalb der Datentresore von Drittparteien hackt; das Softwaresystem des Dominion, das bekanntermaßen seit 2000 schwerwiegende Sicherheitsprobleme hat, aber immer noch in 30 Bundesstaaten, einschließlich aller Swing-Staaten, eingesetzt wird;.…hier weiter….

