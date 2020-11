Aufstand der Generale in Washington – Trump feuert zurück

Und es ist auch klar, warum Präsident Trump die Reißleine zog. Das Pentagon probt den Aufstand gegen die politische Führung des Landes, den gewählten Präsidenten Trump. Wir erinnern uns, dass es geradezu ein Vermächtnis von Donald Trump gibt: bring our troops home. Dazu zählt nicht nur der Rückzug vor Weihnachten 2020 aus Afghanistan und die Aufgabe einer Präsenz in Syrien und von Special forces aus Afrika. Das war der Grund für die Wahlentscheidung 2016 zugunsten von Donald Trump. Die Amerikaner wollten ihre…..

….passend noch….

EILT: Trump entläßt Verteidigungsminister Esper

Brandheiß! Donald Trump hat Verteidigungsminister Mark Esper entlassen. Das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) titelt: „feuert Verteidigungsminister“. Kommentierte Meldung.

Washington – US-Präsident Donald Trump hat am Montag Verteidigungsminister Mark Esper entlassen, berichtet das RND. Ersetzt wird er ab sofort durch Christopher Miller, den bisherigen Direktor des nationalen Antiterror-Zentrums.

Kommentar:

Die Meldung ist hochbrisant. Punkt 1 in der RND-Meldung vor allen anderen und gerade dadurch extrem verräterisch: – „US-Präsident Donald Trump hat die Wahlen verloren.“ Erst danach werden die Punkte genannt, um die es in der Meldung geht. Punkt 2: „Das hindert ihn aber nicht daran, in seinem Team noch Änderungen vorzunehmen.“ Punkt 3: „Er feuert seinen Verteidigungsminister Esper„.

Dem RND ist am wichtigsten, daß der Leser glaubt, Donald Trump habe….