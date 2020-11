Wahlmanipulation durch Briefwahl – Der wahre Zweck der Biowaffe COVID wird deutlich!?

Es ist jetzt überdeutlich, dass der eigentliche Zweck der konstruierten Biowaffe COVID-19 darin bestand, es den Demokraten zu ermöglichen, die Wahl durch Wahlbetrug per Briefwahl zu stehlen.

Durch den Einsatz der Coronavirus-Waffe in China und ihre weltweite Verbreitung (dank der WHO und linker Medien, die Trump als “rassistisch” bezeichneten, weil er versucht hatte, Flüge aus China zu sperren), konnten die Globalisten trotz medizinischer oder wissenschaftlicher Rechtfertigung in ganz Amerika lang andauernde Sperren errichten.

Der eigentliche Zweck dieser Abriegelungen besteht aus drei Punkten:

-Die einheimische Wirtschaft zu zerschlagen und Trump für die schlechte Wirtschaftsleistung verantwortlich zu machen.

-Abbruch der persönlichen Stimmabgabe und Rechtfertigung von Briefwahlen, wodurch ein massiver Wahlbetrug durch Demokraten ermöglicht wurde.

-Halten Sie die Kinder von der Schule fern und erlauben Sie ihnen, mit Hilfe der Stimmzettel zu wählen, die ihnen von den Dems per Post zugesandt wurden. (Ja, die Kinder haben Stimmzettel ausgefüllt und für Biden gestimmt).

Die Rolle der Fake-News-Nachrichtenmedien bestand darin, der Wahrheit auf….

Quelle: With election rigging via mail-in ballots, the real purpose of the COVID bioweapon now becomes clear