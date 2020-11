New York Post: Wenn es bei der Wahl 2020 Betrug gibt, dann müssen wir ihn aufdecken

nypost.com

Bild: Afp

“Es gibt mehr Beweise für Wahlbetrug bei der Wahl 2020 als je zuvor für Absprachen mit Russland, so dass Amerika eine rechtliche Prüfung der Wahlunregelmäßigkeiten schuldig ist, die der Trump-Kampagne vorgeworfen werden.

Es ist nicht verrückt, dies zu sagen, trotz der spärlichen Durchleuchtung des Themas durch einen Großteil der Medien. Nachzählungen sind angeordnet worden. Die Trump-Kampagne fordert Hunderttausende von Stimmen vor Gericht heraus.

Fünf Swing-Staaten liegen innerhalb von einem Prozent, alle mit Biden an der Spitze. In Georgia,In Arizona In Wisconsin, In Pennsylvania, In Nevada lag Biden nur hauchdünn vorne …Es ist nicht abwegig oder beispiellos, die Möglichkeit in Kauf zu nehmen, dass zumindest einige dieser Spannen fehlerhaft sein könnten, sei es durch menschliches Versagen oder sogar durch Betrug.

Wahlbetrug ist in Amerika nicht unbekannt. Das wohl bekannteste Beispiel ist das Jahr 1960, als der Bürgermeister von Chicago, Richard Daley, angeblich den Wahlzettel für John F. Kennedy manipulierte, Tote gefunden wurden, die “gewählt” hatten, und 677 Wahlhelfer angeklagt wurden.

Aufgrund der Pandemie wurden bei der Wahl am Dienstag rund 40 Prozent der Stimmen per Post abgegeben, doppelt so viele wie im Jahr 2016.

Selbst die New York Times berichtete einmal die…..

Quelle und mehr Details: If there’s fraud in the 2020 election, then we must find it: Devine