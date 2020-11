Deutsche Ärzte drängen Bundeskanzlerin Merkel: Machen Sie Schluss mit der COVID-“Angstmaschine”

globalresearch.ca

Wir, die Unterzeichner, sind Ärzte aus allen Bereichen des Gesundheitswesens, die seit Jahrzehnten in Praxen und Kliniken im Dienste der Menschen stehen. In dieser Zeit haben wir in Deutschland mehr als eine saisonale Infektion erlebt, die meisten davon mit weitaus schwereren Erkrankungen und deutlich mehr Todesfällen als seit Januar 2020 durch COVID-Infektionskrankheiten. Gemeinsam betreuen wir ca. 70.000 Menschen.

Die Umstände der Coronavirus-Welle in der BRD wurden anders wahrgenommen als die Medien und die anhaltenden Warnungen der Politik, die in der Tat ungerechtfertigt waren und seit Monaten der Öffentlichkeit präsentiert wurden. Vorhersagen einzelner beratender Virologen mit Millionen von Schwerkranken und Hunderttausenden von Todesfällen in Deutschland haben sich in keiner Weise bewahrheitet.

In den Praxen waren kaum Patienten infiziert und wenn, dann mit normalen, meist milden Verläufen der Virusgrippe. Die Krankenhäuser waren so leer wie…..

