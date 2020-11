Das russsiche Fernsehen über den Krieg um Bergkarabach

Der Krieg zwischen Aserbaidschan und Armenien um die abtrünnige Provinz Bergkarabach findet in den westlichen Medien kaum statt, obwohl es tausende Tote gibt und eine Eskalation immer wahrscheinlicher wird. Daher habe ich Berichte des russischen Fernsehens über den Krieg übersetzt

In Russland ist der Krieg ein wichtiges Thema, schließlich kämpfen hier zwei ehemalige Sowjetrepubliken gegeneinander, mit denen Russland gute Beziehungen hat. Außerdem leben Millionen von Aserbaidschanern und Armeniern in Russland. Der Krieg betrifft Russland also direkt.

Ich habe schon berichtet, dass der Krieg in einem Pulverfass stattfindet….