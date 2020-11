Covid-19: Britische Armee testet Kinder ohne Erlaubnis der Eltern

Die Broadgreen International School in Liverpool hatte die “Ehre”, gemeinsam mit der britischen Gesundheitsbehörde PHE ein Pilotprojekt zu starten:

-Einsatz des Militärs zur Durchführung von Coronatests

-Kinder ohne die Zustimmung ihrer Eltern getestet werden

-Jede Person erhält einen ‘einzigartigen Strichcode

-Jeder, der positiv getestet wird, wird “isoliert”.

Die Pläne werden in einem Brief ausgearbeitet, den Sie hier herunterladen können. In dem Brief können Sie lesen, dass die britische Armee nächste Woche alle Schüler und Mitarbeiter testen wird. Eltern, die nicht wollen, dass ihr Kind getestet wird, müssen dies schriftlich mitteilen. Aber, so der Schuldirektor, es ist wichtig, dass wir uns zu 100 Prozent an diesem System beteiligen, das “auf den Schutz unserer Gesundheit ausgerichtet ist”.

Quelle: The Liverpool-based Broadgreen International School is in the “privileged position” of running a pilot scheme with Public Health England that will: