Über eine halbe Million Australier fordern die Untersuchung von Rupert Murdochs Medienimperium

Mehr als 500.000 Australier haben ihre Regierung aufgefordert, die Dominanz des Medienimperiums von Rupert Murdoch zu untersuchen. Die Petition die vor mehr als drei Woche gestartet wurde wird vom ehemaligen australischen Premierminister Kevin Rudd lanciert.

Laut CNN fordert die Petition eine königliche Kommission – die höchste Form der öffentlichen Untersuchung des Landes – um die “Bedrohungen der Medienvielfalt zu untersuchen”, und behauptet, das Medienimperium fördere “absichtlich polarisierende und politisch manipulierte Nachrichten”.

In der Petition werden auch die Technikgiganten Google und Facebook zu ihrer Beziehung zu den Mainstream-Medien aufgerufen, doch der Großteil der Petition konzentriert sich auf Murdochs Medienimperium.

“Wir sind besonders besorgt darüber, dass die australischen Printmedien von der News Corporation, die vom Fox-News-Milliardär Rupert Murdoch gegründet wurde, mit rund zwei Dritteln der Tageszeitungsleserschaft überwältigend kontrolliert werden”, heißt es in der Petition. “Diese Macht wird routinemäßig genutzt, um Gegner in Wirtschaft und Politik anzugreifen, indem die redaktionelle Meinung mit der Nachrichtenberichterstattung vermischt wird”.

In einem Mittwochs-Tweet sagte Rudd, er sei “dankbar und überwältigt” von der Reaktion.

Half-a-million Australians have spoken. They’ve smashed the records to make their voice heard: Australia needs a #MurdochRoyalCommission to protect the lifeblood of our democracy.

I am grateful and overwhelmed.

This fight is far from over. Get updates: https://t.co/21Nkve0o0h pic.twitter.com/igmDxKbUMc

— Kevin Rudd (@MrKRudd) November 4, 2020