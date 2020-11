Covid-19 Lockdowns und Einschränkungen in den westlichen Ländern – Die nächste Revolution in der Entstehung?

Das ist es, was unter Biden kommen wird. Sie müssen “den Virus zermalmen”, wie Pelosi sagt, und das geschieht durch Abriegelungen, die in Wirklichkeit darauf abzielen, die Wirtschaft zu zerstören, damit sie sie wieder aufbauen können, gemäß der Direktive des Weltwirtschaftsforums, zu dem die führenden Politiker der Welt gepilgert sind, um den Ring von Schwab als neuen marxistischen Wirtschaftspapst zu küssen.

Jeder, der glaubt, dass sich diese Politiker jemals wieder zur Wahl stellen werden, ist verrückt. Sie schmieden bereits Pläne, dass dieser Virus auch zur Aussetzung von Wahlen genutzt werden soll. Selbst diese US-Wahl im Jahr 2020 war ein Witz des glatten Betrugs. Tote Menschen wählen überall. Jetzt haben 21.000 in Pennsylvania gewählt.

Rumänien:

Obligatorisches Tragen von “Schutzmasken” in geschlossenen und öffentlichen Räumen, Geschäften, öffentlichen Verkehrsmitteln, am Arbeitsplatz, in öffentlichen Außenbereichen wie Bushaltestellen, Freiluftmärkten, Veranstaltungen im Freien, überfüllten städtischen und touristischen Gebieten, religiösen Stätten, an denen die Menschen keine soziale Distanzierung praktizieren können, und in einem Umkreis von 50 Metern um Schulen. Dies gilt zusätzlich zum Tragen von Schutzmasken in geschlossenen öffentlichen Räumen und schließt körperlich aktive Personen und Kinder unter fünf Jahren aus. Die Behörden auf Bezirksebene legen fest, für welche Gebiete diese Anforderung gilt.

Wiederaufnahme der routinemäßigen Gesundheitsversorgung nach Terminvereinbarung und Eröffnung von Zahnarztpraxen;

Eröffnung von Hotels, kleinen Einkaufszentren, Lebensmittelgeschäften, Reinigungsfirmen, Optikern, Geschäften mit direktem Zugang nach draußen, Einkaufszentren, Fitness-Clubs und Freibädern;

Private Veranstaltungen in geschlossenen Räumen oder mit nicht mehr als 50 Personen und Veranstaltungen im Freien mit nicht mehr als 100 Personen (Regierungsbeschluss vom 31. August 2020).

Belgien:

Vom 2. November bis Mitte Dezember sind alle nicht wesentlichen Geschäfte und Geschäfte, die persönliche Dienstleistungen wie Friseurdienste anbieten…..

