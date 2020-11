washingtonpost.com

-Der Geheimdienst schickt Verstärkung nach Delaware, um Joe Biden zu schützen, der am Freitag eine “große Ankündigung” machen soll.

-Dutzende sorgen bereits für Sicherheit, aber ein weiterer Trupp von Agenten wurde entsandt, um seinen Schutz zu verstärken.

– Normalerweise würde der gewählte Präsident ein höheres Maß an SS-Schutz erhalten

-Bidens persönliche Angaben waren ähnlich wie bei seinem Wahlkampf

Falls Joe Biden zum Sieger erklärt wird, erhält er dann den für den gewählten Präsidenten angemessenen Schutz des Geheimdienstes

Die Demokraten wollen Joe Biden zum Sieger des umstrittensten Präsidentschaftsrennens in der Geschichte der USA erklären und den Geheimdienst um Hilfe bitten.

Die Washington Post berichtet unter Berufung auf Quellen, dass zusätzliche Sicherheitskräfte heute in Wilmington, Delaware, eintreffen werden. Ihre Aufgabe ist es, Joe Biden zu schützen, da er beabsichtigt, sich selbst zum Präsidenten zu erklären.

Der Demokrat wird bereits von Geheimdienstagenten bewacht.

Seine Sicherheit wird nun verstärkt. Quellen zufolge ist dies auf die Tatsache zurückzuführen, dass Biden am Freitag, dem 6. November, im Wilmington Convention Center eine wichtige Ankündigung machen will.

Im Moment sind die Ergebnisse des Präsidentschaftswettlaufs noch unbestimmt. Nach den neuesten Informationen liegt Biden 2,6% vor Trump. In einigen Staaten wird die Zählung jedoch fortgesetzt. Obwohl es nicht notwendig ist, über den Sieg eines der Kandidaten zu sprechen, sind die Demokraten eindeutig entschlossen, Donald Trump aus dem Weißen Haus auszuschließen.

Zuvor hatten sie die Fernabstimmung eingeführt, was viele Möglichkeiten für Wahlbetrug schuf. Fälle von Betrug wurden bereits in New York beobachtet, wo längst tote Amerikaner für die Demokraten «wählten». Solche Vorfälle im Kontext einer beispiellosen Polarisierung der Gesellschaft können Unruhen provozieren, wenn Biden sich zum Präsidenten erklärt. In den letzten Monaten haben sich ultrarechte Gruppen aktiv auf bewaffnete Zusammenstöße vorbereitet, die eine Welle des Chaos auslösen könnten, die die Vereinigten Staaten überwältigen würde. Ich bin sicher, das erklärt die Entscheidung, die Sicherheit Bidens zu stärken.

