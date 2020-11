Krankenschwester verhaftet nachdem sie ihre 97-jährige Mutter aus dem Pflegeheim geholt hatte

Symbolbild

Eine englische Krankenschwester im Ruhestand wurde verhaftet, nachdem sie ihre 97-jährige Mutter aus einem Pflegeheim geholt hatte. England ist zum zweiten Mal in den Lockdown gegangen. Ihre Tochter hat es gefilmt, nachdem man ihr Handschellen angelegt und sie in ein Polizeiauto gesetzt hatte.

Nine months of separation. Qualified nurse looking to take her mother home and care for her – ARRESTED – how can this be right, in the meantime her 97 year older mother’s health continues to decline #rightsforresidents #stilllockedaway pic.twitter.com/BkLGjYKMzE

— rightsforresidents (@rightsforresid2) November 4, 2020